Gli anni Ottanta rappresentano un periodo ricco di eventi e cambiamenti per la Fiorentina. In quegli anni, il club ha vissuto momenti di successo con due presidenti che hanno conquistato lo scudetto, mentre un terzo, che ha diretto la squadra quasi tutto il decennio, si è avvicinato molto al trionfo senza riuscirci. Tra il giglione, l'inno e le aspirazioni di vittoria, il periodo si distingue per le sue vicende sportive e gestionali.

Befani, Baglini e. quasi Pontello. Già perché Enrico Befani e Nello Baglini sono i due presidenti che hanno vinto lo scudetto con la Fiorentina, Ranieri Pontello è quello che l’ha sfiorato. A parte quelle dei due vincenti, nessun’altra proprietà, nella storia viola, è andata vicina al tricolore come quella della famiglia Pontello che prende in mano la squadra gigliata nel maggio 1980 per lasciare a Cecchi Gori 10 anni dopo, in mezzo alle polemiche per la cessione di Baggio. A questo decennio è dedicata la mostra del grande collezionista Simone Perini (detto “Miccia“) che si terrà a Villa Arrivabene (in piazza Alberti, sede del Quartiere 2) da lunedì 13 a mercoledì 15 aprile, con orario 9-13 e 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In cammino verso il centenario. Dal giglione all’inno e lo scudetto sfiorato. Che anni gli Ottanta!

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È vero, come ha scritto Assia Neumann Dayan su questo giornale: decidere di avere figli o di non averne sono entrambe scelte plausibili, comprensibili e parimenti degne. Ed è vero che non c’entra l’egoismo. E nemmeno tanto la famiglia, oggi in crisi: la genit - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Oggi quelli che esultano sono i giornali pakistani perchè tutti avevano deriso il Pakistan per la sua mediazione. Grande festa anche per i giornali iraniani, valutano l'accordo di tregua come una grande vittoria dell'Iran" x.com