In bici con oltre 150 grammi di hashish | arrestato uno straniero a Santa Cecilia di Eboli

Da salernotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo straniero è stato arrestato a Santa Cecilia di Eboli dopo essere stato trovato in possesso di oltre 150 grammi di hashish mentre si spostava in bicicletta. L’arresto è avvenuto il 3 aprile durante un intervento della Polizia di Stato, che ha coinvolto gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Battipaglia. L’uomo è stato condotto presso le locali autorità per le verifiche del caso.

In azione, il 3 aprile, la Polizia di Stato con gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia. È stato tratto in arresto un giovane marocchino, incensurato e regolarmente presente sul territorio   nazionale, accusato di detenzione ai fini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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