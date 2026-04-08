In bici con oltre 150 grammi di hashish | arrestato uno straniero a Santa Cecilia di Eboli

Un uomo straniero è stato arrestato a Santa Cecilia di Eboli dopo essere stato trovato in possesso di oltre 150 grammi di hashish mentre si spostava in bicicletta. L’arresto è avvenuto il 3 aprile durante un intervento della Polizia di Stato, che ha coinvolto gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Battipaglia. L’uomo è stato condotto presso le locali autorità per le verifiche del caso.

In azione, il 3 aprile, la Polizia di Stato con gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia. È stato tratto in arresto un giovane marocchino, incensurato e regolarmente presente sul territorio nazionale, accusato di detenzione ai fini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Incidente tra auto e bici a Santa Cecilia: straniero in ospedaleAd avere la peggio, il giovane straniero sul mezzo a due ruote, soccorso dai sanitari del Vopi e condotto presso l'ospedale di Battipaglia Ennesimo... Eboli, tragico incidente in località Santa Cecilia: perde la vita un uomo investito in biciTragico incidente stradale poco dopo le 18 ad Eboli, sulla SS18 in direzione sud in località Santa Cecilia.