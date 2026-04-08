In arrivo zona rossa in Italia | la decisione della Prefettura

La Prefettura ha annunciato l’adozione di misure che porteranno alla creazione di una zona rossa in alcune aree della città. La decisione riguarda interventi specifici per garantire maggiore controllo e sicurezza pubblica. La misura entrerà in vigore nelle prossime ore e coinvolgerà diverse zone della città, con l’obiettivo di contrastare attività illegali e migliorare la vivibilità. La notizia ha suscitato reazioni tra residenti e rappresentanti locali.

Napoli torna a parlare di sicurezza urbana e lo fa con una parola chiave che ormai conoscono in tanti: zona rossa. Stavolta i riflettori sono puntati su Fuorigrotta, quartiere che potrebbe rientrare tra le aree con misure speciali per contenere criminalità, violenza e degrado segnalati negli ultimi mesi. L’ipotesi è sul tavolo della Prefettura di Napoli e punta a replicare un modello già sperimentato in altre zone considerate sensibili. Tradotto: più presenza sul territorio e strumenti più incisivi, con l’obiettivo di rendere la quotidianità più vivibile, soprattutto nei punti più frequentati. Zona rossa a Fuorigrotta: la valutazione della Prefettura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - In arrivo zona rossa in Italia: la decisione della Prefettura Italia, in arrivo zona rossa in questa città: la decisione della PrefetturaNapoli si prepara a un nuovo intervento sul fronte della sicurezza urbana: il quartiere di Fuorigrotta potrebbe essere inserito tra le aree soggette... Leggi anche: Fuorigrotta diventa zona rossa: la decisione della Prefettura di Napoli Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent Temi più discussi: Zona rossa per altri 60 giorni, Conte: I cittadini si sentono più sicuri; Meloni nella zona rossa. Missione nel Golfo per la sicurezza energetica; NUOVA ZONA ROSSA A LIVORNO; Maltempo, in Molise crolla ponte sul Trigno. Un'auto coinvolta, si cerca un disperso. Meteo – Italia ancora nel mirino del maltempo, con pioggia e neve in arrivo: scatta l’allerta rossa della Protezione Civile, ecco doveMeteo - Piogge e nevicate anche incessanti e localmente intense confermate: la Protezione Civile diffonde ancora l'allerta rossa, ecco dove ... centrometeoitaliano.it Meteo – Forte e incessante maltempo in Italia, con neve in arrivo: scatta l’allerta rossa della Protezione Civile, ecco doveMeteo - Forte e incessante maltempo con nevicate anche intense in arrivo in Italia: ecco l'allerta rossa della Protezione Civile ... centrometeoitaliano.it Il Prix Italia all'Aquila dal 28 settembre al 2 ottobre x.com La verità è che in un momento internazionale così delicato l'Italia avrebbe bisogno di un Presidente come Giuseppe Conte - facebook.com facebook