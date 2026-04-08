In arrivo il semaforo salva pedoni sulla Francesca | a finanziarlo saranno le attività del nuovo polo commerciale
Sulla provinciale Francesca a Ghisalba è prevista l’installazione di un semaforo “salva” pedoni, un intervento che mira a migliorare la sicurezza di chi attraversa la strada in modo pedonale. La novità viene finanziata dalle attività del nuovo polo commerciale che sorgerà nelle vicinanze. La decisione segue le richieste di residenti e commercianti, preoccupati per la sicurezza dei passanti lungo la strada.
Ghisalba. La provinciale Francesca si prepara a diventare più sicura per chi si sposta a piedi o in bici: nei prossimi giorni, infatti, lungo la Strada Provinciale 122 verrà realizzato un nuovo passaggio pedonale regolato da semaforo a chiamata che consentirà di attraversare in sicurezza una delle arterie più trafficate della nostra provincia. La misura nasce dalla necessità di salvaguardare l’ incolumità di chi, dal centro abitato, si dirige verso il nuovo polo commerciale. In particolar modo, quella dei ragazzi che, senza considerare la pericolosità della provinciale ad alto scorrimento, la attraversavano a piedi. Circostanze che, già nei mesi scorsi, avevano reso necessario un intervento per evitare incidenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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