Recentemente è stata inaugurata una delle infrastrutture idriche più significative degli ultimi anni. L’opera, realizzata nel territorio, riguarda un impianto di grande portata che mira a migliorare la distribuzione dell’acqua nella zona. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti delle autorità locali e tecnici coinvolti nei lavori. L’intervento, concluso dopo diversi mesi di lavori, ha richiesto un investimento importante per la regione.

È stata inaugurata nei giorni scorsi una delle infrastrutture idriche più rilevanti degli ultimi anni in Piemonte: il nuovo acquedotto della Valle Orco, realizzato da un gruppo di imprese specializzate tra cui la forlivese Torricelli su committenza di Società metropolitana acque Torino (Smat) e destinato a servire 43 comuni tra Canavese ed Eporediese, per un bacino complessivo di circa 127mila abitanti. Al taglio del nastro dell’opera, finanziata anche con risorse del Pnrr, erano presenti Paolo Romano, presidente di Smat e il Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin. La Torricelli, società specializzata in impiantistica... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Importante partecipazione per la Torricelli

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Temi più discussi: Importante partecipazione per la Torricelli; Grande partecipazione per Il Golfo delle Opportunità, l’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro; Partecipazione e condivisione per la giornata 10 100 1000 piazze di donne per la Pace; Imola, parte la co-progettazione tra Comune e centri sociali.

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