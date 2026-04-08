Il Comune di Imperia ha ottenuto un finanziamento di 400 mila euro a fondo perduto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La somma sarà destinata ai lavori di ammodernamento di asili e nidi situati in via Vecchia Piemonte e nella zona Piani. I fondi serviranno a migliorare le strutture educative della città. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale nelle ultime settimane.

Il Comune di Imperia riceve 400 mila euro a fondo perduto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per ammodernare le strutture educative di via Vecchia Piemonte e della zona Piani. Il finanziamento serve a potenziare l’offerta didattica per i bambini tra 0 e 6 anni attraverso nuovi arredi e attrezzature esterne. L’importo sarà impiegato per rinnovare gli interni e valorizzare gli spazi all’aperto dei nidi e delle scuole d’infanzia citate. L’iniziativa ministeriale punta a introdurre strumenti didattici innovativi per migliorare l’apprendimento dei più piccoli. Investimenti mirati per l’infanzia a Imperia. La strategia di aggiornamento degli spazi ha un passaggio chiave lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia: 400mila euro per rivoluzionare asili e nidi della città

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Imperia, 400mila euro per arredi e attrezzature esterne dei nidi e scuola d’infanzia di via Vecchia Piemonte e PianiIl Comune di Imperia ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 400mila euro destinato all’acquisto degli arredi interni e delle attrezzature per le aree esterne dei nidi e delle scuole d’infanzi ... rivieratime.news