Il vicepresidente Usa Vance guiderà i negoziati con l' Iran

Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance sarà a capo dei negoziati con l'Iran, secondo quanto riferito. Per l'Iran, il presidente del Parlamento è stato scelto come principale rappresentante nei colloqui previsti per venerdì a Islamabad. La notizia è stata diffusa dall’agenzia iraniana Isna. I colloqui coinvolgono le due nazioni e si svolgeranno in un contesto di relazioni diplomatiche tese.

Il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf è stato designato come capo negoziatore iraniano in vista dei colloqui di venerdì con gli Stati Uniti a Islamabad: lo riporta l'agenzia iraniana Isna. Secondo l'agenzia di stampa, il vicepresidente statunitense JD Vance sarà a capo della. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Usa-Iran, rebus tra guerra negoziati: l’Iran punta su Vance, e Musk lascia parlare il regime su X Usa, il vicepresidente Vance è in Italia con la famiglia per le OlimpiadiL’arrivo della delegazione americana nel capoluogo lombardo è stato accolto con un misto di attesa istituzionale e accese discussioni mediatiche,... Temi più discussi: Vance in Ungheria da Orban. Botta e risposta con Ue; Vance a Budapest per sostenere Orbán, ma in Europa estrema destra sempre più distante da Trump; Unghieria, JD Vance in visita prima delle elezioni del 12 aprile; Ungheria, Vance da Orbán alla vigilia del voto: Vincerà le elezioni. JD Vance in Ungheria, il vicepresidente USA elogia Orban e attacca BruxellesIl vicepresidente americano, JD Vance, si è recato, il 7 aprile 2026, in Ungheria. La visita di Vance, della durata di due giorni, è arrivata mentre gli ungheresi si preparano alle elezioni ... tag24.it Ungheria, la telefonata di Trump a Vance durante il comizio di Orbán: È un uomo fantastico(LaPresse) Durante un comizio a Budapest insieme a Victor Orbán, il vicepresidente Usa JD Vance ha telefonato in diretta al presidente Donald ... stream24.ilsole24ore.com Il vicepresidente Usa, Vance: "Obiettivi militari della guerra con l'Iran raggiunti, a breve finirà" - facebook.com facebook Elezioni in Ungheria, il vicepresidente Usa JD Vance a Budapest a sostegno di Viktor Orbán: "Da Bruxelles uno dei peggiori esempi di ingerenza straniera nelle elezioni, hanno cercato di distruggere l'economia. Sono qui per aiutarlo". x.com