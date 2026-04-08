Il tuffo nel torrente finisce male | giovane salvato dai vigili del fuoco

Un giovane di 19 anni si è tuffato nel torrente Passirio nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, nella zona della gola della Gilf, a Merano. L'episodio si è concluso con un intervento dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il ragazzo e lo hanno messo in salvo. L’incidente è avvenuto durante un pomeriggio di attività nel tratto del torrente.

Un tuffo nel torrente Passirio che, certamente, ricorderà per buona parte della sua vita. Il riferimento è al giovane, un 19enne, che nel pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, intorno alle 16 ha deciso di tuffarsi saltando nella zona della gola della Gilf, a Merano.Una decisione quanto meno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Cavallo cade nel torrente, salvato dai vigili del fuocoCapannoli, 20 gennaio 2026 – Una brutta disavventura per un cavallo con epilogo positivo. Montalto Pavese, precipita con l’auto nel torrente in fondo alla scarpata: salvato dai vigili del fuocoMontalto Pavese (Pavia), 13 febbraio 2024 – E’ uscito di strada finendo nel letto di un torrente, scivolando in una scarpata di circa otto metri. Temi più discussi: Tuffo nel Passirio a Merano: 19enne ferito, salvato dai vigili del fuoco; TUFFO NEL PASSIRIO, GIOVANE FERITO A MERANO; Alessio Nicholas Popa cade nel torrente e annega a 21 anni durante la Pasquetta con gli amici. Risucchiato dalla corrente e recuperato a...; Arsiero, 21enne cade nel torrente Astico e muore alla Pria. Si tuffa nel torrente da un ponte e si ferisce gravemente, paura per un 19enne: soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ospedaleMERANO. Momenti di paura nel pomeriggio di martedì 7 aprile a Merano: si tuffa nel torrente Passirio e si ferisce alle gambe, 19 enne salvato dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. L'allarme ... ildolomiti.it Tragedia a Pasquetta, scivola nel torrente e resta bloccato da un masso: un 21enne è morto annegatoARSIERO. Tragedia nel vicentino, un 21enne è morto annegato dopo essere caduto nel torrente. Vani purtroppo i tentativi del personale sanitario. Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lune ... ildolomiti.it PASTA ALLA SANCHO PANZA, un piatto che sa di godurioso, un tuffo nella bontà dei sui ingredienti che ne fanno di un piatto speciale … - facebook.com facebook