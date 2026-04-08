Il tuffo nel torrente finisce male | giovane salvato dai vigili del fuoco

Da trentotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 19 anni si è tuffato nel torrente Passirio nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, nella zona della gola della Gilf, a Merano. L'episodio si è concluso con un intervento dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il ragazzo e lo hanno messo in salvo. L’incidente è avvenuto durante un pomeriggio di attività nel tratto del torrente.

Un tuffo nel torrente Passirio che, certamente, ricorderà per buona parte della sua vita. Il riferimento è al giovane, un 19enne, che nel pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, intorno alle 16 ha deciso di tuffarsi saltando nella zona della gola della Gilf, a Merano.Una decisione quanto meno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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