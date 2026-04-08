Il Presidente della Repubblica ha incontrato la squadra italiana che ha partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Durante l'incontro, il capo dello Stato ha ricordato le sfide del momento, caratterizzato da minacce, guerre e tensioni, sottolineando come lo sport rappresenti valori di lealtà e sacrificio. Il tricolore è stato portato nuovamente al Quirinale dopo l'evento sportivo.

«Come sempre accade, abbiamo potuto seguire anche alcune storie personali sinceramente entusiasmanti, che hanno coinvolto tanti nostri concittadini nell’emozione. Storie di grande passione, di sacrificio, di dedizione. È importante che queste storie di atlete e atleti divengano motivo di interesse per il pubblico, di attrazione per nuovi atleti, di esempio per i giovani che cominciano a cimentarsi nello sport». «Ovviamente, essendo stati noi il Paese organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi, si aggiunge un altro motivo di orgoglio: quello del successo della organizzazione delle gare, dell’ospitalità offerta alle squadre e agli atleti, della complessa macchina che ha sorretto tanti eventi contestuali e complessi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il tricolore torna al Quirinale dopo Milano Cortina 2026, Sergio Mattarella: «Viviamo un tempo offuscato da minacce gravi, da guerre sanguinose, da venti di odio. Lo sport esalta la lealtà e il sacrificio»

Olimpiadi, Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la Fondazione Milano CortinaA pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali 2026, seguite poi dai Giochi Paralimpici, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha...

Temi più discussi: Mercoledì 8 aprile i medagliati olimpici e paralimpici al Quirinale per la riconsegna del Tricolore (diretta Rai 2); Milano-Cortina, mercoledì i medagliati al Quirinale in... pullman scoperto: elenco atleti e programma; Oggi, al Quirinale, la Cerimonia di riconsegna della Bandiera al Capo dello Stato Sergio Mattarella; Gli atleti regionali di Milano-Cortina da Mattarella e dal Papa.

I sei alfieri azzurri hanno restituito il tricolore a Mattarella: Si è avverato il nostro sognoL'emozione di Fontana, Brignone, Mosaner, Pellegrino, Mazzel e De Silvestro davanti al Presidente della Repubblica: Non dimenticheremo mai il pranzo con lei al villaggio olimpico. Il Capo dello Stat ... gazzetta.it

Gli alfieri olimpici azzurri riconsegnano il Tricolore a MattarellaI sei alfieri azzurri dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina hanno riconsegnato la bandiera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di restituzione in ... ansa.it

CHE ORGOGLIO! Si chiude al Quirinale l’indimenticabile percorso di Milano Cortina 2026! #ItaliaTeam #MilanoCortina2026 - facebook.com facebook

Gli atleti regionali di Milano-Cortina da Mattarella e dal Papa. Un video-clip della Tgr rende omaggio ai 12 che hanno gareggiato per il Friuli Venezia Giulia nelle Olimpiadi e nelle Paralimpiadi invernali di Andrea Rinaldi e Vittoria Protti x.com