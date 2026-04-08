il torneo delle regioni momento di crescita

Due giovani calciatori hanno condiviso il loro entusiasmo dopo aver partecipato al Torneo delle Regioni. Il portiere, classe 2009, e il centrocampista, nato nel 2010, hanno descritto l’esperienza come molto bella. Entrambi hanno espresso soddisfazione per il percorso fatto e per le opportunità offerte dal torneo. Nessun dettaglio su dettagli tecnici o sui risultati della competizione.

"Un’esperienza bellissima" hanno detto il portiere Alessandro Sileoni, classe 2009, e Nicolas Principi, centrocampista del 2010, sul Torneo del Regioni. I due giovani della Maceratese hanno fatto parte dell’ under 17 delle Marche che ha terminato il cammino ai quarti della manifestazione. "È stata – racconta Sileoni – la realizzazione di un obiettivo che mi ero prefissato a inizio anno. Si è trattato di una bellissima esperienza, soprattutto per il gruppo: in pochi giorni siamo diventati una vera squadra". Sulla stessa linea anche Principi, tra i più giovani del gruppo: "Non solo è stata un’esperienza bellissima, ma anche formativa e di crescita, soprattutto di grande socializzazione, perché ho avuto il piacere di conoscere nuovi ragazzi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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