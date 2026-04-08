Il ticket del parcheggio veicolo di solidarietà | nasce a Loreto il primo ' Parcometro solidale' d' Italia

A Loreto è stato installato il primo parcometro solidale in Italia, permettendo di pagare il ticket del parcheggio con una funzione aggiuntiva a scopo benefico. La novità riguarda un dispositivo che consente di versare una quota destinata a iniziative di solidarietà. L'installazione si trova in una zona centrale della città, e il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini in attività di supporto sociale.

LORETO - D’ora in poi, a Loreto, pagare il ticket del parcheggio sarà anche un’azione ad alto impatto sociale. Grazie al ‘Parcometro solidale’, infatti, le migliaia di turisti che visiteranno la città mariana, oltre agli stessi cittadini, potranno scegliere di devolvere in beneficienza il resto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Si parla di: Loreto inaugura il primo parcometro solidale d’Italia.

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