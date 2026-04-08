M5S e sindacati hanno fatto un nuovo appello al Governo, chiedendo di trovare una soluzione rapida per il pagamento immediato del Trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici. La richiesta si basa sulla necessità di ricevere l’importo senza ulteriori ritardi, sottolineando l’urgenza di un intervento chiaramente prioritario. Nessuna modifica viene proposta, solo la richiesta di un’azione concreta e tempestiva.

M5S e sindacati tornano a chiedere al Governo un intervento urgente affinché il Trattamento di fine servizio (Tfs) dei dipendenti pubblici venga pagato subito. “Dopo tre pronunciamenti della Consulta questa è l’ora della verità, i lavoratori pubblici non sono un bancomat nelle mani dell’esecutivo”, ha detto il deputato del M5S Alfonso Colucci, primo firmatario di una pdl in materia, durante la conferenza stampa organizzata ieri alla Camera dai pentastellati. “Il Governo è obbligato a trovare una soluzione – gli ha fatto eco il collega di partito Gianmauro Dell’Olio -. Proprio a tal fine, seppur dall’opposizione, sto interloquendo sia con la Rgs sia con il ministro Giorgetti e ho avviato i contatti con l’Inps”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Il Tfs deve essere pagato subito, il governo trovi una soluzione”: l’appello di M5S e sindacati

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