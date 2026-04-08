Il Tennis Giotto avvia il conto alla rovescia per i Summer Camp 2026

Il Tennis Giotto ha iniziato a preparare i Summer Camp 2026, annunciando l’attivazione delle iscrizioni per la stagione estiva. La struttura si prepara ad accogliere giovani atleti e appassionati di tennis, offrendo programmi dedicati durante i mesi più caldi dell’anno. Le date e le modalità di partecipazione saranno comunicate nelle prossime settimane, mentre si lavora per organizzare le attività e garantire un’estate all’insegna dello sport e del divertimento.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Il Tennis Giott o avvia il conto alla rovescia verso la stagione estiva. Il circolo aretino ha aperto le iscrizioni per i Summer Camp 2026 che, da lunedì 15 giugno, rinnoveranno un importante servizio per le famiglie con bambini e bambine dai quattro anni di età, proponendo ben dieci settimane di esperienze sportive, ludiche, didattiche e creative nell’intero periodo senza scuola. I campi solari del Tennis Giotto saranno scanditi da una proposta ormai consolidata e collaudata che unisce movimento, socializzazione ed educazione, con programmi differenziati in base alla fascia d’età, con la costante presenza di istruttori qualificati e con ambienti dedicati alle specifiche attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Tennis Giotto avvia il conto alla rovescia per i Summer Camp 2026 L’uomo sulla luna, Nasa avvia conto alla rovescia per Artemis 2La NASA ha avviato il conto alla rovescia per il primo lancio verso la Luna dopo 53 anni, nell’ambito della missione Artemis II. Leggi anche: Sanremo 2026, conto alla rovescia. Stasera parte il Festival Il Tennis Giotto avvia il conto alla rovescia per i Summer Camp 2026Arezzo, 8 aprile 2026 – Il Tennis Giott o avvia il conto alla rovescia verso la stagione estiva. Il circolo aretino ha aperto le iscrizioni per i Summer Camp 2026 che, da lunedì 15 giugno, rinnoverann ... lanazione.it Il Tennis Giotto conquista il titolo toscano di wheelchair tennisArezzo, 1 marzo 2026 – Il Tennis Giotto conquista il titolo toscano di wheelchair tennis. Il circolo aretino, già vincitore nel 2025, ha ospitato la seconda edizione dei campionati regionali a squadre ... lanazione.it