Il Tar dice no alle 13 torri eoliche sulla Teverina Frontini | Vittoria storica a difesa del territorio

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso riguardante la proposta di installazione di tredici torri eoliche nella zona della Teverina. La decisione è stata accolta con soddisfazione da parte di un rappresentante locale, che ha definito l'esito come una vittoria storica per la difesa del territorio e del paesaggio. La questione riguardava il progetto di impianto eolico e le sue implicazioni ambientali e paesaggistiche.

“Una vittoria storica, a difesa del territorio e del paesaggio, contro l’invasione delle rinnovabili". La sindaca Chiara Frontini annuncia la decisione del Tar sul ricorso rigettato proposto da Fred Olsen Renewables Italy srl, contro la presidenza del consiglio dei ministri, ministero. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Il territorio è compatto: no alle pale eoliche sul Crociglia Sette torri eoliche alte 200 metri, il progetto del parco tra Bagnoregio e Lubriano | FOTOLa relazione sulle dimensioni degli aerogeneratori previsti nel piano della Torcello Wind: ogni pala è lunga 83 metri. Temi più discussi: Il TAR respinge la sospensiva: niente spezzini a Carrara a Pasquetta; Scuole, bene la sospensiva del Tar. Ma servono soluzioni per gli studenti; Affidamento diretto: il confronto tra preventivi non trasforma la procedura in una gara; Variante Statale 16, una sentenza del Tar la ferma. Sadegholvaad: Mai finanziata, ora la fine è ufficiale. Perché il Tar dice no ai pipistrelli di Pietralata, ma per i No Stadio è comunque un successoIl Tar respinge il ricorso sui 26 alberi di Pietralata, ma i comitati No Stadio esultano: gli abbattimenti sono di fatto sospesi e il tribunale non si è ancora espresso su pipistrelli, uccelli e ... fanpage.it La Italo Belga resta fuori dalla spiaggia di Mondello: il Tar dice no alla societàIl Tar ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dalla società contro il decreto di decadenza della concessione. La Regione va avanti con l'assegnazione dei 13 mini-lotti ... balarm.it TAR LAZIO DICE NO A SPERIMENTAZIONE SUI CANI. LORO SALUTE PIÙ IMPORTANTE Stop alla sperimentazione sui cani: la loro salute vale più della ricerca. Una decisione che sta facendo discutere e fa riflettere su un grande quesito: la salute di chi, è pi - facebook.com facebook