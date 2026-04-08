Il Tar dice no alle 13 torri eoliche sulla Teverina Frontini | Vittoria storica a difesa del territorio

Il tribunale amministrativo ha respinto il progetto di installazione di tredici torri eoliche sulla zona della Teverina, bloccando così l'iter autorizzativo. La decisione interviene dopo un procedimento giudiziario promosso da associazioni e cittadini che si opponevano all’intervento, considerato dannoso per il paesaggio e l’ambiente locale. La sentenza segna un punto fermo nelle questioni legate alla tutela territoriale e alle energie rinnovabili nella regione.

“Una vittoria storica, a difesa del territorio e del paesaggio, contro l’invasione delle rinnovabili". La sindaca Chiara Frontini annuncia la decisione del Tar sul ricorso rigettato proposto da Fred Olsen Renewables Italy srl, contro la presidenza del consiglio dei ministri, ministero. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Il territorio è compatto: no alle pale eoliche sul Crociglia Temi più discussi: Monopattini: TAR dice ‘no’ alla sospensiva richiesta da Bird; Il Tar dice no alle 13 torri eoliche sulla Teverina, Frontini: Vittoria storica a difesa del territorio; Il Tar del Lazio dice no al parco eolico, Frontini: Vittoria storica; Bergamotto, scontro aperto: il TAR boccia il blocco ma la guerra calabrese continua. Viterbo – Il tar dice no alla realizzazione di un nuovo impianto eolico nella Tuscia, Frontini: Sentenza storica, difeso paesaggio e territorioRigettato il ricorso della società Fred Olsen Renewables Italy srl VITERBO - Una vittoria storica, a difesa del territorio e del paesaggio, contro l’inva ... etrurianews.it La Italo Belga resta fuori dalla spiaggia di Mondello: il Tar dice no alla societàIl Tar ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dalla società contro il decreto di decadenza della concessione. La Regione va avanti con l'assegnazione dei 13 mini-lotti ... balarm.it Il Tar dice no alle 13 torri eoliche sulla Teverina, Frontini: "Vittoria storica a difesa del territorio" https://www.viterbotoday.it/~go/i/42115472946122 - facebook.com facebook