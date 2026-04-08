Il Settebello è sulla strada giusta! Croazia affondata e pass per la fase finale di World Cup!
L’Italia conclude la prima fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto con una vittoria contro la Croazia, che si traduce in un passaggio diretto alla fase finale del torneo. La squadra azzurra ha ottenuto risultati positivi nel girone, mettendosi in buona posizione per le sfide successive. La competizione prosegue con le squadre qualificate che si preparano per le eliminatorie finali della manifestazione.
L’Italia chiude la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia, a punteggio pieno: il Settebello vince il Gruppo B superando la Croazia col punteggio di 13-11 e si qualifica alle Finali in programma a Sydney, in Australia, dal 20 al 26 luglio. Nel primo quarto l’Italia passa a condurre dopo 54? con Guerrato, ma la Croazia pareggia su rigore, trasformato da Butic, a 5’23”. Di Somma, che aveva causato il penalty, si fa perdonare a 3’37”, restituendo il minimo vantaggio all’Italia con il gol del 2-1. Nella seconda frazione i croati impattano nuovamente con Lazic in superiorità numerica dopo 35?, ma Dolce dal perimetro sancisce subito il nuovo vantaggio azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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