Il Servizio Affidi ha avviato un nuovo progetto nelle scuole elementari di Cusano Milanino chiamato

Il Servizio Affidi entra nelle scuole elementari di Cusano Milanino con il progetto " Affido tra le pagine ", un percorso pensato per parlare ai bambini di accoglienza, cura e relazioni attraverso la forza delle storie. "Raccontare l’affido familiare nelle primarie significa contribuire a costruire, fin dall’infanzia, uno sguardo capace di riconoscere il valore delle relazioni, della solidarietà e della responsabilità condivisa nella crescita di un bambino", spiega il consorzio sociale Ipis. Protagonista del progetto è il libro " Le case di Luca " di Roberto Piumini, letto e approfondito in classe insieme agli insegnanti, dagli alunni dei plessi Fermi" e Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Servizio Affidi entra a scuola: "Ecco che cos’è l’accoglienza"

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