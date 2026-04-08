Il secolo del Graal | un nuovo ciclo di conferenze all’associazione Archeosofica di Arezzo

L’associazione Archeosofica di Arezzo ha annunciato l’avvio di un ciclo di conferenze dedicato al tema del Graal e al suo ruolo nel Medioevo. L’iniziativa, prevista per i prossimi mesi, coinvolge esperti e studiosi che approfondiranno aspetti storici e leggendari legati a questo simbolo. La serie di incontri si svolgerà nella sede dell’associazione e mira a offrire un’analisi dettagliata di un periodo storico spesso definito come di transizione tra l’antico e il moderno.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Il Medioevo porta nel suo nome una caratteristica sfacciatamente negativa: Medioevo, come fu chiamato nel quindicesimo secolo, perchè età di mezzo fra lo splendore dell’Impero Romano e quello del Rinascimento. Eppure, nei mille anni del Medioevo si accesero molte luci, più forti e più numerose di quanto inizialmente si possa pensare; momenti di progresso, scoperte, conquiste, momenti fondativi della civiltà occidentale. Su tutti però risplendono cento anni: i cento anni delle cattedrali, delle grandi Università, della rinascita dell’alchimia e della nascita delle lingue moderne, i cento anni dei grandi commerci e dei grandi pellegrinaggi, del monachesimo, delle crociate e degli ordini monaco-cavallereschi, primi fra tutti i Templari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il secolo del Graal: un nuovo ciclo di conferenze all’associazione Archeosofica di Arezzo “Il Santo Graal”, incontro con l’ArcheosoficaArezzo, 19 febbraio 2026 – Proseguono gli incontri del sabato pomeriggio, aperti alla cittadinanza, nella sede dell’Associazione Archeosofica di... Montevarchi, riparte il ciclo di Conferenze di Fisica dell’Accademia Valdarnese del PoggioArezzo, 08 aprile 2026 – Riprende a Montevarchi il ciclo di Conferenze di Fisica promosso dall’Accademia Valdarnese del Poggio, con un primo... Il secolo del Graal: un nuovo ciclo di conferenze all’associazione Archeosofica di ArezzoUn ciclo di tre incontri, a ingresso libero, promosso dall’Associazione Archeosofica, a partire da sabato 11 aprile ... lanazione.it Il Santo Graal, incontro con l’ArcheosoficaArezzo, 19 febbraio 2026 – Proseguono gli incontri del sabato pomeriggio, aperti alla cittadinanza, nella sede dell’Associazione Archeosofica di Arezzo, in via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola) ... lanazione.it