Il Rosso e il Nero di Stendhal all' OFF OFF Theatre

Dal 14 al 19 aprile, l’OffOff Theatre presenta per la prima volta in Italia la messa in scena di “Il Rosso e il Nero”, il celebre romanzo di Stendhal. La rappresentazione si svolge in questo teatro, offrendo al pubblico un’interpretazione live dell’opera letteraria. La produzione è inedita e non sono ancora stati annunciati dettagli sul cast o sulla regia. La rappresentazione si svolge in un periodo di cinque giorni.

Da martedì 14 a domenica 19 aprile, l’OffOff Theatre ospita un’operazione inedita: per la prima volta in Italia “Il Rosso e il Nero”, capolavoro di Stendhal, è portato in scena.A farlo è Duccio Camerini che ne scrive la drammaturgia e lo interpreta insieme a Francesca Alati, Lorenzo Chiarusi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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