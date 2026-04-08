Il Ritrovo di Roberta Una nuova auto per aiutare le donne

Un gruppo di volontari ha avviato un'iniziativa per supportare le donne, grazie alle donazioni ricevute e alla disponibilità di alcuni di loro a svolgere il servizio di autista. La campagna si concentra sulla fornitura di un'auto per facilitare gli spostamenti delle donne che ne hanno bisogno. L'operazione è stata resa possibile grazie all'impegno di chi ha contribuito con donazioni e alla partecipazione attiva dei volontari.

Grazie alle donazioni e alla disponibilità dei propri volontari a svolgere il servizio di autista l’Associazione Il Ritrovo di Roberta a Pontecosi, presieduta da Catia Donati, potrà disporre di una seconda auto dedicata al Servizio Roby Carr, attività che l’associazione offre gratuitamente alle donne oncologiche al seno per l’accompagnamento alle visite, alle terapie o per le necessità correlate allo stato di malattia. Inaugurazione domenica, alle 11, in occasione della Festa della Libertà, presso il parcheggio del campo sportivo di Pieve Fosciana. "Tutti sono invitati – commenta la presidente Catia Donati – per condividere con noi questo importante risultato". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Ritrovo di Roberta. Una nuova auto per aiutare le donne Parità salariale, il 7 giugno si avvicina: una serata per aiutare le aziende alla nuova direttiva UeMilano, 20 marzo 2026 – Il 7 giugno entrerà in vigore la direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza salariale, che punta a rafforzare l’equità... “Fatti aiutare”. Roberta Bruzzone pesantissima, vuota il sacco su Massimo Giletti : caos totaleIl caso di Garlasco, legato all’omicidio di Chiara Poggi, è tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo l’ultima puntata di Lo stato delle cose,... Temi più discussi: Ambasciatori di prevenzione. Bandane per sostenere la battaglia delle donne contro il tumore; Pasqua baciata dal sole a Catania: Prima tintarella, ma poi si va a mangiare; Fiera, il grande ritorno: pienone contro il Covid. Le curiosità dell'edizione 2021; MOUNTAIN BIKE / A Cossano Belbo tutto pronto per la Gran Fondo Pedalanghe Mtb. Il Ritrovo di Roberta. Una nuova auto per aiutare le donneGrazie alle donazioni e alla disponibilità dei propri volontari a svolgere il servizio di autista l’Associazione Il Ritrovo di Roberta a Pontecosi, presieduta da Catia Donati, potrà disporre di una se ... lanazione.it Ambasciatori di prevenzione. Bandane per sostenere la battaglia delle donne contro il tumoreIl progetto dell’Associazione Il Ritrovo di Roberta rilanciato dal Rotary Antiche Valli del Serchio. Nel corso di una serata conviviale Catia Donati ha consegnato il kit informativo sulla diagnosi p ... msn.com SABATO 18 APRILE ore 10:30 La nostra Associazione in collaborazione con Tour Narrativi di Roberta Madon invita gli Amici di Villa della Regina ad un’ esperienza speciale: ITINERARIO ALLA RISCOPERTA DELLA TORINO “SCHIVA E INTELLIGENTE - facebook.com facebook