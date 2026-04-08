Il ritorno del Diavolo | Streep e Hathaway dettano legge tra moda e arte

Meryl Streep e Anne Hathaway sono impegnate nelle promozioni del nuovo capitolo di The Devil Wears Prada, che uscirà il primo maggio. Le due attrici partecipano a eventi pubblici e interviste, portando avanti la campagna promozionale del film. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente e la pellicola sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane.

Meryl Streep e Anne Hathaway guidano le attività promozionali per il sequel di The Devil Wears Prada, previsto per l’uscita nelle sale il 1 maggio. Le due protagoniste hanno iniziato a presentarsi agli eventi pubblici con scelte stilistiche che anticipano l’estetica della pellicola. Il tour è partito da Città del Messico, dove il cast si è recato presso La Casa Azul, la dimora di Frida Kahlo. In quell’occasione, il 30 marzo, Meryl Streep ha indossato un completo rosso personalizzato firmato Dolce & Gabbana, caratterizzato da un fiocco di raso al collo. L’attrice, che interpreta il ruolo dell’editrice Miranda, ha coordinato il look con calzature dello stesso colore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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