Il Riso Nano Vialone Veronese Igp protagonista a Vinitaly and the City | fa il suo esordio un dolce speciale

A Verona, tra le vie di piazza dei Signori, si svolge l’edizione di quest’anno di Vinitaly and the City, evento dedicato al mondo del vino e del cibo. La Fiera del Riso torna per il terzo anno consecutivo, confermando la propria presenza nel fuori salone della manifestazione. Quest’anno, il Riso Nano Vialone Veronese Igp è protagonista di un’anteprima con un dolce speciale presentato durante l’evento.

Nel cuore di Verona, tra le architetture di piazza dei Signori, torna l’appuntamento con Vinitaly and the City, e con esso la presenza ormai consolidata della Fiera del Riso, che per il terzo anno consecutivo rinnova la propria partecipazione al fuori salone della manifestazione. Un legame che si. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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