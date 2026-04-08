Il rilancio del Cassero La scommessa del Comune Affidata la manutenzione

Il Comune ha deciso di affidare la manutenzione del Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale, un edificio storico che rappresenta un simbolo della città. La scelta mira a preservare l’edificio, riconosciuto come parte integrante della storia e dell’identità di Poggibonsi. La gestione dell’intervento è stata affidata a un’impresa specializzata, con l’obiettivo di intervenire sulla struttura per garantirne il mantenimento nel tempo.

Valorizzare il Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale. Storia e identità di Poggibonsi. Un nuovo passo in avanti, secondo quanto espresso nei mesi scorsi dell’amministrazione comunale, è rappresentato dalla manutenzione straordinaria del monumento, unita alla riqualificazione delle mura del prospetto ovest e alla realizzazione di un ulteriore accesso per una maggiore fruizione della superficie che guarda dall’alto la città. Tutto con l’intento di superare anche alcune criticità che di fatto, non da oggi, limitano l’utilizzo di spazi interni all’area monumentale di Poggibonsi. È di questi giorni l’affidamento a un team di studi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il rilancio del Cassero. La scommessa del Comune. Affidata la manutenzione Leggi anche: Il rilancio di Cheddira e la salvezza del Lecce: una scommessa reciproca Leggi anche: Per la prima volta manutenzione del verde affidata con accordo quadro: in tre in corsa per i lavori dei prossimi 4 anni