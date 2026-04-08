Il respiro di Poveglia la mostra di Beatrice Mancini al Club Sommozzatori Padova
Venerdì 10 febbraio alle 18,30 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Il respiro di Poveglia” presso il Club Sommozzatori di Padova, in Via Cornaro 1. L’esposizione è curata dalla fotografa e divulgatrice di origini padovane, proveniente da Verona. Durante l’evento si svolgerà anche una lettura, accompagnando l’apertura con un momento dedicato alla cultura e all’arte visiva.
Si inaugura venerdì 10 febbraio alle ore 18,30 nella sede del Club Sommozzatori Padova, in Via Cornaro 1 la mostra di Beatrice Mancini, fotografa e divulgatrice veronese di origini padovane, intitolata “Il respiro di Poveglia” All’inaugurazione, nel corso della quale si svolgerà anche una lettura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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