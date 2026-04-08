Il respiro di Poveglia la mostra di Beatrice Mancini al Club Sommozzatori Padova

Venerdì 10 febbraio alle 18,30 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Il respiro di Poveglia” presso il Club Sommozzatori di Padova, in Via Cornaro 1. L’esposizione è curata dalla fotografa e divulgatrice di origini padovane, proveniente da Verona. Durante l’evento si svolgerà anche una lettura, accompagnando l’apertura con un momento dedicato alla cultura e all’arte visiva.