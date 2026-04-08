Il respiro di Poveglia la mostra di Beatrice Mancini al Club Sommozzatori Padova

Da padovaoggi.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 febbraio alle 18,30 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Il respiro di Poveglia” presso il Club Sommozzatori di Padova, in Via Cornaro 1. L’esposizione è curata dalla fotografa e divulgatrice di origini padovane, proveniente da Verona. Durante l’evento si svolgerà anche una lettura, accompagnando l’apertura con un momento dedicato alla cultura e all’arte visiva.

Si inaugura venerdì 10 febbraio alle ore 18,30 nella sede del Club Sommozzatori Padova, in Via Cornaro 1 la mostra di Beatrice Mancini, fotografa e divulgatrice veronese di origini padovane, intitolata “Il respiro di Poveglia” All’inaugurazione, nel corso della quale si svolgerà anche una lettura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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