Lunedì sera, un rapper statunitense noto come ex membro di un trio musicale è stato colpito da alcuni proiettili davanti a un casinò situato a Hollywood. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e stanno indagando sull’accaduto. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sul numero di feriti coinvolti. La scena è stata immediatamente isolata mentre proseguono le verifiche.

Lunedì sera, il rapper statunitense Offset, ex membro del trio dei Migos, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco fuori da un casinò di Hollywood. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia accaduto al cantante trentaquattrenne, al secolo Kiari Kendrell Cephus; sembra, però, che dopo il ricovero le sue condizioni siano stabili. Un portavoce ha dichiarato in un comunicato, diffuso tramite Variety: “Possiamo confermare che Offset è stato colpito da arma da fuoco e si trova attualmente in ospedale, dove sta ricevendo cure mediche. È stabile ed è sotto stretta osservazione”. Le modalità della sparatoria, che oltre a lui ha coinvolto almeno altre due persone, ora entrambe nelle mani della polizia, sono ancora da accertare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il rapper Offset è stato ferito a colpi d’arma da fuoco fuori da un casinò

Il rapper Offset ferito da un proiettile fuori da un casinò in Florida: è ricoverato in ospedaleL’episodio è avvenuto dopo le 19 nell’area del servizio parcheggio del Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood, in Florida.

Offset colpito da arma da fuoco a Hollywood, il rapper è ricoverato(Adnkronos) – Offset è stato colpito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood, in Florida, nella serata di lunedì.

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Il rapper Offset colpito da un colpo di arma da fuoco: ricoverato in ospedale. Due persone sono state fermate dalla polizia e le autorità stanno indagando sull’incidenteL'artista è in condizioni stabili dopo la sparatoria avvenuta vicino al casinò di Hollywood, Florida. Due persone fermate. ilfattoquotidiano.it

Il rapper Offset ferito da un proiettile fuori da un casinò in Florida: è ricoverato in ospedaleL’ex membro dei Migos non sarebbe in pericolo di vita. È in condizioni stabili e resta sotto stretto monitoraggio, come riferisce il suo entourage. Sono state fermate due persone ... vanityfair.it

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