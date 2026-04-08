Il raccattapalle che ha rubato gli appunti di Donnarumma | Era fuori di sé lo sport è anche questo

Durante la partita tra Bosnia e Italia, un ragazzo di 14 anni che lavorava come raccattapalle ha preso di nascosto il foglietto di Donnarumma contenente appunti sui rigori. L’episodio è avvenuto all’inizio dei calci di rigore, e il ragazzo, visibilmente agitato, ha dichiarato che lo sport include anche situazioni come questa. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento e ha suscitato discussioni sulla sicurezza e il rispetto delle regole.