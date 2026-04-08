Il raccattapalle che ha rubato gli appunti di Donnarumma | Era fuori di sé lo sport è anche questo
Durante la partita tra Bosnia e Italia, un ragazzo di 14 anni che lavorava come raccattapalle ha preso di nascosto il foglietto di Donnarumma contenente appunti sui rigori. L’episodio è avvenuto all’inizio dei calci di rigore, e il ragazzo, visibilmente agitato, ha dichiarato che lo sport include anche situazioni come questa. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento e ha suscitato discussioni sulla sicurezza e il rispetto delle regole.
Il 14enne Afan Cizmic è il raccattapalle che all'inizio della sequenza dei rigori di Bosnia-Italia ha trafugato il foglietto di Gigio Donnarumma con gli appunti sui rigoristi avversari: "Lo sport è anche questo, quello che succede in campo resta in campo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il 14enne che ha rubato il foglio con gli appunti a Donnarumma: “Ha preso l’asciugamano e non l’ha visto”. In Bosnia è un eroe: “Portiamolo ai Mondiali”
Leggi anche: Donnarumma e gli appunti rubati: un raccattapalle della Bosnia diventa eroe nazionale
Temi più discussi: Il raccattapalle che ha rubato il foglio dei rigori a Donnarumma eroe nazionale in Bosnia: Portiamolo ai Mondiali; Rubò il foglio dei rigori a Donnarumma, raccattapalle eroe in Bosnia; Il 14enne che ha rubato il foglio con gli appunti a Donnarumma: Ha preso l'asciugamano e non l'ha visto; Rubò il foglietto dei rigori a Donnarumma, il raccattapalle è un eroe in Bosnia.
Afan, il raccattapalle eroe in Bosnia: Gigio fuori di sé, perciò non ha parato. Metto all'asta il fogliettoDopo il 'furto' del pizzino al numero uno azzurro, è diventato un piccolo eroe nazionale: Rispetto l'Italia, ma l'ho fatto per il mio paese. Spero che Donnarumma non sia arrabbiato con me ... gazzetta.it
Bosnia Italia, il raccattapalle Cizmic diventa eroe in patria: nascose il biglietto dei rigori a Donnarumma! La sua spiegazione dell’episodioBosnia Italia, il raccattapalle Cizmic diventa eroe in patria: nascose il biglietto dei rigori a Donnarumma! La sua spiegazione dell'episodio ... calcionews24.com
QUESTI BOSNIACI SONO DEI MANOLESTA! IL RACCATTAPALLE CHE HA RUBATO IL FOGLIO A DONNARUMMA CON I... x.com
Bosnia-Italia fa ancora rumore: il portiere Vasilj definisce Donnarumma “antisportivo”, mentre il giovane raccattapalle di Zenica diventa un eroe nazionale Nikola Vasilj è tornato a casa e sabato è andato a giocare a Berlino col suo St. Pauli: ha fatto - facebook.com facebook