Il raccattapalle che ha rubato gli appunti di Donnarumma | Era fuori di sé lo sport è anche questo

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Bosnia e Italia, un ragazzo di 14 anni che lavorava come raccattapalle ha preso di nascosto il foglietto di Donnarumma contenente appunti sui rigori. L’episodio è avvenuto all’inizio dei calci di rigore, e il ragazzo, visibilmente agitato, ha dichiarato che lo sport include anche situazioni come questa. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento e ha suscitato discussioni sulla sicurezza e il rispetto delle regole.

Il 14enne Afan Cizmic è il raccattapalle che all'inizio della sequenza dei rigori di Bosnia-Italia ha trafugato il foglietto di Gigio Donnarumma con gli appunti sui rigoristi avversari: "Lo sport è anche questo, quello che succede in campo resta in campo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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