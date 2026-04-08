Un progetto è stato predisposto per l’area del castello a Montale Alto. L’elaborazione è stata realizzata dall’associazione Rione Dore, che si occupa anche della manutenzione dell’area insieme al Comune e ad altre realtà locali. La proposta riguarda specificamente l’area del castello, coinvolgendo più soggetti nel suo sviluppo e nella gestione. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui contenuti del progetto o sui tempi di attuazione.

"Il progetto per l’area del castello a Montale Alto c’è, lo ha elaborato l’associazione Rione Dore, a cui è affidata la manutenzione dell’area insieme al Comune e altre associazioni". L’assessore ai lavori pubblici e vice-sindaco Alessio Guazzini risponde al consigliere comunale di centrodestra Michael Paperetti sulla zona di Montale Alto. "Ho risposto in consiglio comunale – ricorda Guazzini – all’interpellanza del consigliere Paperetti facendo una premessa generale riguardante le difficoltà proprie di tutti i Comuni nella manutenzione dei beni presenti sul territorio viste le poche risorse e le molteplici emergenze. "Data questa premessa –... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il progetto c’è col Rione Dore e il Comune"

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