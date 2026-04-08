Il cessate il fuoco nella Terza guerra del Golfo è stato raggiunto grazie all’intervento di due figure di rilievo provenienti dal Pakistan, uno politico e l’altro militare. Questi uomini sono stati coinvolti come mediatori chiave nelle trattative, portando a una sospensione temporanea dei combattimenti. La loro azione ha portato a un risultato che mette in evidenza il ruolo crescente del Pakistan come attore regionale in ambito diplomatico e strategico.

Il cessate il fuoco che ha sospeso temporaneamente i combattimenti nella Terza guerra del Golfo è stato mediato con il ruolo decisivo del Pakistan, Paese che si candida con il risultato ottenuto a un ruolo di potenza regionale capace di azioni politiche profonde. In sponda con Turchia ed Egitto, Islamabad ha guidato una partita di mediazione cruciale per la sua stessa sicurezza e per quella regionale. Al centro della mediazione, per stessa ammissione del presidente Usa Donald Trump, il primo ministro Shehbaz Sharif e il capo dell’esercito e uomo forte di Islamabad, Asim Munir, che hanno fatto leva sulla presenza di ottime entrature tanto a Washington quanto a Teheran. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il primo ministro e il generale: chi sono gli uomini forti del Pakistan che hanno mediato il cessate il fuoco

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A #PingPong Michele Valensise “Insieme al Pakistan anche la Turchia e l’Egitto stanno svolgendo un lavoro delicato, tenace e discreto per avvicinare le posizioni tra USA ed Iran, al di là delle resistenze dichiarate che vediamo ogni giorno”. Su @Radio1Rai x.com