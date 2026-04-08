Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il principale indicatore del mercato dell’energia elettrica in Italia, ha mostrato variazioni rispetto alle sessioni precedenti. L’andamento orario del prezzo riflette le fluttuazioni che si sono verificato nel corso della giornata, influenzate da diversi fattori di mercato. Il PUN è utilizzato come riferimento per le transazioni e le offerte nel settore energetico nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 8 Aprile 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,12798 €kWh. Analizzando la giornata precedente (7 Aprile 2026), si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,04935 €kWh alle ore 15, mentre il massimo ha raggiunto 0,18000 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche sono state quelle centrali del pomeriggio (13:00-16:00), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale (dalle 20:00 alle 22:00). Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie Why Prediction Markets Will Be Bigger Than Memecoins w/ John Wang Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 7 aprile 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, martedì 7 aprile; PUN Luce Oggi: grafico, andamento e previsioni; PUN luce e PSV gas 30 marzo: balzo della luce a +16,1% in un giorno. Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 7 Aprile 2026, si attesta a 0,1279 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (6 ... quifinanza.it Il prezzo medio dei carburanti diminuisce in tutta Italia: gli andamenti regione per regioneCodacons: «Il prezzo medio del gasolio al self scende oggi sotto i 2 euro al litro in tutte le regioni attestandosi ad una media di 1,987 euro/litro, ad eccezione della Campania» ... italiaoggi.it Dopo l'annuncio del cessate il fuoco in #Iran, il prezzo del #gas all'apertura del mercato di riferimento TTF di Amsterdam è decisamente diminuito: -19%, pari a 43 euro al megawattora (pur rimanendo più caro del 31% rispetto ad 1 anno fa). - facebook.com facebook ++Crolla il prezzo del #gas: il future di maggio sul TTF di Amsterdam scende del 17% a 43€/MWh++ x.com