Un dirigente sportivo dilettantistico è stato recentemente premiato dalla Federcalcio nazionale, un evento che raramente coinvolge figure di questo livello. Il riconoscimento arriva in un momento in cui l’attività sportiva amatoriale si distingue per impegno e dedizione. La premiazione si è svolta in una cerimonia ufficiale, evidenziando il ruolo di questa figura nel panorama calcistico locale.

Non capita spesso che un dirigente sportivo dilettantistico riceva un riconoscimento dalla Figc nazionale. Eppure, è quel che è successo recentemente a Giuliano Pedretti (nella foto), presidente del Csd Faro Gaggio, che ha ricevuto una benemerenza dall’apposita commissione del settore giovanile e scolastico. "Speriamo – racconta divertito – che non si tratti di un premio alla carriera che, di solito, si conferisce a chi è in là con gli anni e, ormai, ha poco da dare. Scherzi a parte, sono lusingato: un riconoscimento che corona un lavoro iniziato più di trent’anni fa". Pedretti, gaggese doc, entra in società da calciatore negli anni ‘90 e, ben presto, intraprende la carriera da dirigente, ricoprendo vari ruoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presidente del Faro premiato dalla Figc nazionale

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