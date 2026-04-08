Il premier ha affermato che la scelta del leader non avviene attraverso le primarie, sottolineando l’importanza di rispettare i risultati delle elezioni politiche. Nel frattempo, si è osservato che la coalizione che si oppone al referendum costituzionale non rappresenta esclusivamente il centrosinistra, ma si è affermata come maggioranza vincente rispetto alla proposta politica avanzata dal centrodestra.

Il fronte che ha votato No al referendum costituzionale non è tutto un popolo di centrosinistra. Ma è una maggioranza che ha battuto la proposta politica del centrodestra. E lo ha fatto dichiarando la propria volontà di difendere l’impianto costituzionale. Le primarie, subito invocate dal fronte progressista, il centrodestra saggiamente non le ha mai fatte, dopo il voto referendario: sono un tipico strumento maggioritario, da designazione preordinata del premier. Un po’ come la proposta del premierato della Meloni, che il centrosinistra rifiuta categoricamente. Vediamo di capire: la Costituzione, che la maggioranza degli italiani è orientata a difendere, ha preordinato una forma di governo parlamentare, in cui i partiti democraticamente eletti discutono tra loro per formare una maggioranza in Parlamento, che ne vota la fiducia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il premier non si sceglie con le primarie: rispettiamo le elezioni politiche

Primarie del centrosinistra al via, scelte le sedi dove si svolgeranno le elezioniIl Comitato organizzatore ha definito le sedi dove si svolgeranno le elezioni primarie del centrosinistra per la selezione del candidato sindaco di...

Verso le elezioni, l'incontro tra centro sinistra e civiche. Donati chiede le primarieIl primo incontro viene giudicato positivamente dai vari interlocutori, serviranno altri vertici per andare avanti con il progetto.

Argomenti più discussi: Renzi: Giorgia non è più invincibile, il centrosinistra può vincere. Primarie, subito le regole; Meloni rompe il silenzio al Tg1: Divertita da voci di dimissioni o rimpasti. Il dissenso su Trump; Meloni verso un repulisti bis?; Schlein: Sì al tavolo per un programma del centrosinistra. Meloni chiarisca i rapporti fra FdI e i Senese.

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Il provvedimento era stato preceduto dalle critiche del premier laburista Keir Starmer e dall'annuncio del governo di una revisione del visto. A nulla è valsa la difesa degli organizzatori, che avevano invocato una "seconda chance" per il cantante Usa, né la sua - facebook.com facebook

Qualche punto fermo in attesa della premier Meloni in Parlamento giovedì: l'Italia cresce meno degli altri paesi e il governo si occupa degli atleti dilettanti e della nuova legge elettorale. Davvero le PRIORITA' degli italiani. Detto "papale papale" a @esempreca x.com