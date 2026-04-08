Il pomo della discordia al Teatro Arcobaleno

Da giovedì 9 a domenica 12 aprile, al Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), arriva “Il Pomo della Discordia”, di Luana Rondinelli, regia, Nicola Alberto Orofino, con, Barbara Gallo, Egle Doria, Laura Giordani e Luana Rondinelli.La storia dell’occidente comincia in salita. È una guerra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Pupillo di Raul, pomo della discordia tra Tare e Sarri, uomo mercato: perché tutti vogliono Gila

Sebastiano Somma con "Il vecchio e il mare" al Teatro ArcobalenoIl Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), presenta, da giovedì 22 a domenica 25 gennaio, Il Vecchio e il Mare, di Ernest Hemingway, lettura...

Il Pomo della Discordia: Vendetta e Mito di Troia a Roma!

Temi più discussi: Il pomo della discordia. In scena al Teatro Arcobaleno; Aprile, Roma in scena; Legge sulle PMI, stop ai finti artigiani, Lupidi e Gismondi: Da oggi la categoria e i consumatori saranno più tutelati; SPETTACOLO, società e sesso senza tabù. Clitoridere: satira e analisi sui comportamenti digitali legati alla sfera affettiva.

In scena il mito che accese la guerra di TroiaSul palco un racconto teatrale tra divinità e scelte fatali che portano alle origini del conflitto più celebre dell’antichità ... rainews.it

La Fondazione Fronzuto ricorda Chiara Masiello con la commedia Il pomo della discordiaTorna, per il terzo anno consecutivo, l’atteso appuntamento con la serata benefica promossa dalla Fondazione Don Cosimino Fronzuto. A fare da cornice all’evento sarà il teatro Ariston di Gaeta, dove a ... latinaoggi.eu

Il Pomo della Discordia: Vendetta e Mito di Troia a Roma! Teatro Arcobaleno, Roma (RM), Lazio Dal 9 al 12 aprile 2026 21:00 Acquista i tuoi biglietti in prevendita su Liveticket - https://liveticket.it/opera.aspxId=609335 Dalla vendetta di una - facebook.com facebook