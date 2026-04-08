Il pizzo chiesto direttamente dalla cella tre imputati verso il processo

Tre imputati sono stati chiamati a processo per aver richiesto direttamente un pagamento illecito alla Cosedil, l’azienda coinvolta nei lavori di riqualificazione urbana a Fondo Fucile, a Messina. La vicenda riguarda un tentativo di estorsione, ora al centro dell’udienza davanti al tribunale. La vicenda si è sviluppata nel corso delle indagini e si sta ora affrontando nelle aule giudiziarie.

La vicenda della tentata estorsione ai danni della Cosedil, l’impresa impegnata nei lavori di riqualificazione urbana a Fondo Fucile, a Messina, arriva adesso davanti al tribunale. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio immediato nei confronti di tre imputati accusati di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Pizzo al cantiere Cosedil di Fondo Fucile, scatta il rito immediato: imputati verso il dibattimentoMinacce armate, pressioni criminali, denuncia decisiva dell’imprenditore Vecchio: in aula un caso simbolo contro racket e intimidazioni sul... Intrecci politica e imprenditoria, chiesto il processo per l’ex assessore e altri 26 imputatiL’udienza preliminare in cui si deciderà sull’istanza, sarà discussa il prossimo 10 luglio dinanzi alla giudice del Tribunale di Lecce Tea Verderosa.