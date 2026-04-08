Il piano italiano per evitare lo choc energetico | smart working targhe alterne limiti a condizionatori e riscaldamento

Il governo italiano ha annunciato un piano di contenimento dei consumi energetici che prevede diverse misure per affrontare la situazione attuale. Tra le iniziative ci sono lo smart working, le targhe alterne per il traffico, limiti all’uso di condizionatori e riscaldamenti. L’obiettivo è ridurre il consumo di energia senza ricorrere a interventi drastici, come quelli adottati in passato o in altre crisi.

Roma, 8 aprile 2026 – C’è chi evoca l’austerity del ’73 e chi parla di “ lockdown energetico ”, con riferimento alla pandemia, ma l’espressione più giusta oggi, come spiegano fonti vicine al delicato dossier, è quella di Piano di contenimento progressivo dei consumi. Oggi l’Italia non è ancora in una situazione di emergenza conclamata: gli stoccaggi di gas sono indicati intorno al 44%, molto sopra la media europea di inizio primavera, e fino a metà marzo a Bruxelles non venivano segnalati rischi immediati per la sicurezza delle forniture. Ma il protrarsi delle tensioni su Hormuz ha cambiato il quadro: il problema non è solo il prezzo, è la possibilità che da maggio il nodo riguardi anche le quantità disponibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il piano italiano per evitare lo choc energetico: smart working, targhe alterne, limiti a condizionatori e riscaldamento Lockdown energetico? Il piano in tre fasi: scuole, targhe alterne e smart working, cosa può fare il governo (anche sui condizionatori)"Per frenare l'aumento dell'inflazione legato al costo dei carburanti, Governo e Parlamento potrebbero valutare l'adozione della didattica a... Italia a rischio lockdown energetico a maggio: limitazioni sui condizionatori, targhe alterne e smart workingGià la scorsa settimana Ryanair aveva indicato una data presunta: «Al momento i nostri fornitori di carburante possono garantire rifornimenti fino a... Temi più discussi: L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo. Chigi: Solidi rapporti con Usa; Smarcarsi da Trump ma senza strappi. Il piano Meloni per rilanciarsi in Italia; Novecento pagine ignorate: cosa conteneva il dossier di Baggio per salvare il calcio; Italia a corto di case accessibili, ma il Piano del governo latita. Ricette per affitti sostenibili. Smart working e targhe alterne, il governo pensa al piano d'emergenza per la crisi energeticaI tecnici del ministero dell'Ambiente al lavoro sulle possibili misure, anche tagli alle industrie e riduzione dei consumi (ANSA) ... ansa.it Gamberini: «Bene il Piano italiano per l’Economia sociale, ora serve una legge quadro»Intervista al presidente nazionale di Legacoop: «Si tratta di un documento importante perché stabilisce che i soggetti dell'economia sociale sono un fattore competitivo per lo sviluppo del Paese, ... vita.it Tre fallimenti e un’idea: il piano di Bruno Zucchelli per salvare il calcio italiano - https://labusa.info/tre-fallimenti-e-unidea-il-piano-di-bruno-zucchelli-per-salvare-il-calcio-italiano/ - facebook.com facebook Ieri ho fatto alcune proposte in TV per rilanciare il calcio italiano. Il collega senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, ha risposto attaccandomi sul piano personale. Lotito è anche il presidente della Lazio ed è per me uno dei simboli del fallimento del sistema del x.com