Il petrolio in picchiata greggio Usa a -14% e Brent a 93 dollari Carburante italiano la metà va all?estero

Il prezzo del petrolio ha subito una pronunciata flessione, con il greggio statunitense in calo del 14% e il Brent a circa 93 dollari al barile. In Italia, circa la metà del carburante distribuito viene esportata all’estero. La situazione internazionale è caratterizzata dai recenti sviluppi tra gli Stati Uniti e Israele in Iran, che hanno portato a un crollo dei prezzi del petrolio dopo le dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità di una tregua.

Nel caos mondiale seguito all’intervento americano e israeliano in Iran, e che ieri ha visto una decisa schiarita con l’apertura di Donald Trump a una tregua e il crollo dei prezzi del petrolio, l’Italia può guardare con un certo ottimismo alle scorte di carburanti nei distributori. «Siamo "lunghi" nella produzione di benzina e diesel - fa sapere Gianni Murano, presidente dell'Unem, l'associazione che raccoglie le aziende della filiera petrolifera italiana - esportiamo una grossissima quantità di quello che raffiniamo. Non vedo, almeno nel breve periodo, il rischio per gli automobilisti di restare a secco». Infatti, lo scorso anno, su sessanta milioni tonnellate di greggio raffinate all'anno, circa la metà - 25,7 milioni di tonnellate, delle quali 8,3 di gasolio e 6,2 di benzina - viene venduta all'estero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Il petrolio in picchiata, greggio Usa a -14% e Brent a 93 dollari. Carburante italiano, la metà va all?estero Petrolio sull?ottovolante, carburante italiano: la metà va all?estero, parte della produzione nazionale esportata in tutta Europa?Nel caos mondiale seguito all'intervento americano e israeliano in Iran, l'Italia può guardare con un certo ottimismo alle scorte di carburanti nei... Petrolio, il Brent torna a sfiorare i 100 dollari al barile. Anche il greggio Usa saleNella giornata del 12 marzo 2026 la quotazione petrolio europeo (Brent) è tornata a ondeggiare sulla soglia dei 100 dollari al barile, che è stata... Temi più discussi: Il petrolio in picchiata, greggio Usa a -14% e Brent a 93 dollari. Carburante italiano, la metà va all’estero; L'euforia da fine guerra spinge le Borse, Milano +3,2% con il petrolio in picchiata; Euforia da fine guerra, Milano chiude a +3% con il petrolio in picchiata -2-; Il rimbalzo delle Borse, petrolio in calo. Borsa: euforia da fine guerra, Milano chiude a +3% con il petrolio in picchiataBrent torna sui 100$, tra i titoli volano Avio e Leonardo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 apr - Le Borse europee stavolta ci credono ... ilsole24ore.com Trump: guerra Iran per 2-3 settimane | Discorso agli USA: volete petrolio? Andate a Hormuz e prendeteloTrump video discorso alla nazione: ecco perché le Borse hanno aperto in picchiata e perchè la guerra in Iran non finisce. Tutti gli scenari ... ilsussidiario.net Iran, venerdì iniziano i negoziati con gli Usa a Islamabad - facebook.com facebook Iran, Crosetto: "Accordo con Usa su basi non significa essere in guerra" x.com