Il papà che ha trasformato l' esperienza col figlio in un rifugio per le famiglie | apre a Milano Casa dei Germogli

A Milano è stato inaugurato un nuovo centro dedicato alle famiglie e all'età evolutiva, situato in via Gentilino 9 tra i quartieri Ticinese e San Gottardo. La struttura, chiamata Casa dei Germogli, nasce dall’esperienza di un padre che ha deciso di trasformare il proprio percorso personale in uno spazio di supporto per altre famiglie. L’apertura mira a offrire un punto di riferimento per chi cerca assistenza e servizi dedicati ai bambini e ai genitori.

A Milano ha aperto un nuovo centro dedicato al supporto delle famiglie e dell'età evolutiva. Si chiama Casa dei Germogli e si trova in via Gentilino 9, tra i quartieri Ticinese e San Gottardo. La struttura si rivolge a bambini, pre-adolescenti e adolescenti, offrendo percorsi specialistici che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Gerusalemme, Pizzaballa: "La guerra ha trasformato il Santo Sepolcro in un rifugio"(LaPresse) Il Patriarca latino, Cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha guidato la preghiera del Giovedì Santo nella Chiesa del Santo Sepolcro a... “Tuo figlio ha fatto un incidente”: il raggiro che ha colpito tre famiglieIndividuata dai carabinieri di Latisana la presunta autrice di tre truffe messe a segno nell’estate 2024 nella Bassa friulana. Il Lato Emotivo dell'Intimita di cui gli Uomini Hanno Troppa Vergogna per Parlare Temi più discussi: Gli atleti regionali di Milano-Cortina da Mattarella e dal Papa; Quello non è mio papà: 30enne tenta di rapire un bambino al centro sportivo, bloccato dai genitori; Leone XIV: l’11 aprile preghiera per la pace in piazza San Pietro; Gattuso, l’orgoglio di papà Franco: Rino è cuore e testa, per l’Italia non dorme. Il papà che ha trasformato l'esperienza col figlio in un rifugio per le famiglie: apre a Milano Casa dei GermogliDalla neuropsicomotricità alla consulenza per i genitori: apre un presidio multidisciplinare nato dall'iniziativa di un padre per rispondere ai bisogni dello sviluppo giovanile ... milanotoday.it Solitudine dei papà, perché i gruppi di parola possono alleggerire il carico mentaleNascono i gruppi di parola per neopapà per combattere la solitudine e condividere il carico mentale maschile. Un supporto da scoprire e condividere ... nostrofiglio.it Presentata la 64esima edizione che inaugurerà a Fiera Milano Rho il 21 aprile. Oltre 1.900 gli espositori attesi, solo quattro defezioni causa guerra - facebook.com facebook And when I'm back in... Roma Milano Djo arriva live per la prima volta in Italia con due imperdibili date! You take the man out of the city, not the city out the man! 24 agosto 2026 | Roma, Auditorium Parco della Musica Cavea 25 agosto 2026 | Milano, P x.com