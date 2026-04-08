Il palagiustizia incerottato Infiltrazioni cedimenti e crolli Arrivano le reti anti distacchi

Il palazzo di giustizia di Firenze si presenta in condizioni precarie, con evidenti segni di infiltrazioni, cedimenti e crolli. Le strutture mostrano evidenti segni di deterioramento e sono stati necessari interventi di emergenza per rafforzare alcune parti dell’edificio. Recentemente sono state installate reti anti distacchi per prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza degli ambienti. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e dei lavoratori presenti nell’edificio.

di Stefano Brogioni FIRENZE In questi giorni il palazzo di giustizia di Firenze è più incerottato del solito. Transenne per impedire il passaggio dell’utenza nei punti pericolosi e impalcature per intervenire laddove, a meno di quindici anni dalla sua inaugurazione, s’infiltra l’acqua o si staccano le piastrelle del rivestimento dei muri. Stamani, chiude anche l’ingresso lato San Donato; domani, quello lato Peretola per la posa di reti di contenimento sulle due facciate. Provvedimenti necessari, ha spiegato una nota della presidente reggente della corte d’appello Isabella Mariani, "ad eliminare le possibili interferenze tra le lavorazioni in oggetto e l’utenza del Palazzo di Giustizia". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il palagiustizia incerottato. Infiltrazioni, cedimenti e crolli. Arrivano le reti anti distacchi Cedimenti e crolli a Salerno, Esposito (FI): "In questi anni è mancata l'ordinaria amministrazione"Il consigliere comunale: "Procedere alla mappatura dei rischi geologici e ambientali connessi ai recenti fenomeni, investendo nelle indagini e... Infiltrazioni e crolli. A scuola in bibliotecaDal tetto s’infiltra l’acqua piovana e un’aula, dove si sono staccati due pannelli dal contro-soffitto, risulta inagibile, col risultato che i...