Il padre di Sofia Di Vico aveva portato con sé un auto-iniettore, che è stato successivamente sequestrato per essere analizzato. Sofia soffriva di un’allergia al lattosio considerata molto grave, e il ristorante presso cui si trovava era stato avvisato in anticipo della condizione. I test sui cibi saranno effettuati per verificare eventuali contaminazioni o rischi.

L’allergia al lattosio di Sofia Di Vico era “gravissima” e il ristorante della struttura che la ospitava ne era stato informato in anticipo. È da questo punto fermo che partono le indagini sulla morte della 15enne, avvenuta dopo una reazione allergica durante una trasferta sportiva sul litorale romano. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché introduce il primo grande interrogativo: cosa non ha funzionato nella catena di prevenzione che avrebbe dovuto proteggerla. A segnalare la condizione della ragazza era stato il padre, Fabio Di Vico, al momento dell’arrivo nella struttura insieme alla squadra. Un passaggio che – come riporta Il Messaggero – per lui rappresentava una prassi consolidata: ogni viaggio, ogni ritiro, ogni spostamento prevedeva la stessa attenzione, proprio per evitare rischi legati all’alimentazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il padre di Sofia Di Vico portava sempre l’adrenalina: auto-iniettore sequestrato per analisi e test sui cibi

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