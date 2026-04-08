Il mondo Inter è preoccupato dal Napoli ma dovrebbero solo suicidarsi

Dopo la partita tra Napoli e Milan, molti osservatori si sono concentrati sui risultati e sulle classifiche. La vittoria del Milan ha portato il Napoli al secondo posto in classifica, lasciando un’impressione di preoccupazione tra i tifosi dell’Inter. La partita ha suscitato discussioni sulla prestazione della squadra partenopea, ma si tratta di interpretazioni soggettive che vanno oltre i dati ufficiali.

E dunque, cosa ci ha lasciato Napoli- Milan, oltre ai tre punti e al secondo posto in solitaria? Una percezione. Esatto: ci ha lasciato la percezione, l’odore della paura interista. L’abbiamo subodorata noi, figuriamoci quel carcharodon carcharias, o squalo bianco che dir si voglia, che risponde al nome di Antonio Conte. Una percezione che, ahinoi, è data più dall’isteria incorporata nel Dna nerazzurro che dalla realtà dei fatti. Il 5 maggio non è mai uscito dagli angoli più bui e reconditi delle paure interiste ma, sfortunatamente, stavolta la situazione è piuttosto complessa: sette punti di vantaggio, a una settimana dall’inizio della 32ª giornata, sono francamente troppi da recuperare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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