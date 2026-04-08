Il Mit annuncia la riattivazione della circolazione ferroviaria da venerdì a giorni anche la riapertura dell' A14

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che a partire da venerdì sarà riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica. Inoltre, nei prossimi giorni sarà riaperta anche l’autostrada A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, dopo le chiusure recenti. La decisione è stata presa durante un tavolo convocato dal ministro, che ha annunciato ufficialmente il ripristino delle connessioni stradali e ferroviarie nella zona.

Riapertura al traffico nei prossimi giorni dell’autostrada A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale e riattivazione della circolazione feroviaria sulla linea Adriatica venerdì 10 aprile: è quanto emerso nel tavolo convocato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sulle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Frana Molise, tutte le chiusure: impossibile prevedere i tempi di riapertura di tratti della A14 chiusi e la ripresa della circolazione ferroviariaDalla mezzanotte di oggi è entrato in vigore sull’autostrada A14, tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, il divieto di transito per i mezzi... A14: pioggia danneggia asfalto, chiusa A14 da venerdì notteIl traffico sull’asse autostradale A14 subirà un’interruzione parziale a causa di danni alla pavimentazione causati da recenti precipitazioni intense... Temi più discussi: Infrastrutture / collegamento Cisterna-Valmontone: pubblicato in GURI il bando da 1,1 miliardi di euro; Il MIT accoglie le richieste di Confindustria Nautica in tema di canoni demaniali marittimi; Caos viabilità in Molise, l’A14 diventa gratuita: soluzione tampone dopo il crollo del ponte; Maltempo, crollo del ponte sulla Statale 16: il disastro visto dall'alto. Collegamento Cisterna-Valmontone, il Mit pubblica in GURI il bando da 1,1 miliardi di euroROMA (ITALPRESS) – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, annuncia l‘avvio ufficiale della procedura di gara per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna – Valmon ... msn.com Infrastrutture/collegamento Cisterna-Valmontone: pubblicato in GURI il bando da 1,1 miliardi di euro?Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, annuncia l’avvio ufficiale della procedura di gara per la realizzazione del ... ilmetropolitano.it MAN annuncia investimenti per 300 milioni di euro per il rafforzamento e lo sviluppo della propria rete di assistenza in Europa entro il 2030. Un programma senza precedenti nella storia del Gruppo, che punta a garantire una maggiore prossimità ai clienti, tem - facebook.com facebook