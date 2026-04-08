Il Milan ci ricasca rimediata un’altra multa per ritardo | il totale è un importo da record

Il Milan ha ricevuto una multa per il ritardo dei propri giocatori in occasione della partita contro il Napoli disputata lunedì sera allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Si tratta della quarta sanzione di questo tipo in questa stagione, portando il totale delle multe a un importo che supera i record precedenti. La sanzione è stata comunicata ufficialmente dalla Lega Calcio e riguarda esclusivamente il ritardo nel momento di entrare in campo.

Il Milan ci ricasca: il club rossonero, in occasione di Napoli-Milan di lunedì sera allo stadio 'Diego Armando Maradona', ha rimediato un'altra multa, l'ennesima, dal Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea. Il motivo? Sempre lo stesso. Ovvero, il ritardo dei suoi giocatori nell'ingresso in campo dal tunnel degli spogliatoi, che sia per il primo o per il secondo tempo. Oppure, come avvenuto al 'Maradona', per tutti e due! Il Giudice Sportivo, infatti, ha inflitto al Milan ben 25mila euro di multa, questa volta, per aver "a titolo di responsabilità oggettiva, ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan ci ricasca, rimediata un’altra multa per ritardo: il totale è un importo da record Leggi anche: Carta del docente, incertezza totale sui fondi. Caso (M5S): “Ritardo grave. Il Governo chiarisca subito importo, copertura e data certa di attivazione” Leggi anche: Milan, ritardi a caro prezzo: altra multa record contro la Roma