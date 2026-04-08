Il Madagascar diventa terreno di gioco per Putin Ecco perché

Negli ultimi tempi, il Madagascar si è trovato al centro dell’attenzione internazionale a causa di un crescente interesse da parte della Russia. Mentre le principali capitali mondiali sono occupate dalla crisi mediorientale, Mosca sta rafforzando la sua presenza in Africa, e il Madagascar sembra essere uno degli obiettivi principali. Questa strategia si inserisce in un quadro più ampio di espansione geopolitica della Russia nel continente.

Mentre l’attenzione di Washington e delle capitali europee è assorbita dalla crisi mediorientale, la Russia aggiunge un nuovo tassello alla sua rete di influenza in Africa, includendo al suo interno anche il Madagascar. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Mosca starebbe infatti rafforzando rapidamente i propri rapporti con la nuova leadership militare dell’isola, approfittando dell’instabilità politica interna e della distrazione strategica dell’Occidente. Al centro della manovra c’è il colonnello e attuale presidente malgascio Michael Randrianirina, salito al potere dopo il colpo di Stato militare dell’ottobre scorso, che non esita a evidenziare la sua vicinanza al Cremlino. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il Madagascar diventa terreno di gioco per Putin. Ecco perché Il nuovo terreno di gioco dei fondi d’investimentoA Berlino, Francoforte e Monaco non ci si incontra più con gli amici per giocare a ping pong o per andare in palestra, ma per giocare a padel, uno... Leggi anche: La guerra di Putin? Sarà pagata dai russi per intere generazioni: ecco perché