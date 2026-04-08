' Il lupo che ho in testa' mostra a Fidenza dal 18 al 26 aprile

Dal 18 al 26 aprile, la Sala Comunale di via Costa 8 a Fidenza ospiterà la mostra intitolata “Il lupo che ho in testa”. L’esposizione nasce dalla collaborazione tra l’Osservatorio Lupi Fidenza – WWF Parma e gli studenti del Liceo Artistico Toschi di Parma, con il patrocinio del Comune di Fidenza. L’evento presenta una serie di opere e installazioni che affrontano il tema del lupo.

Dal 18 al 26 aprile la Sala Comunale di via Costa 8 a Fidenza ospiterà la mostra “Il lupo che ho in testa”, un progetto nato dalla collaborazione tra l’Osservatorio Lupi Fidenza – WWF Parma e gli studenti del Liceo Artistico Toschi di Parma, con il patrocinio del Comune di Fidenza e inserito nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: La mostra “Franco Battiato. Un’altra vita” da domani al 26 aprile al MAXXI Dal 18 aprile lo Spazio Gerra di Reggio Emilia ospiterà una mostra dedicata alla musica di Francesco GucciniLa musica di Francesco Guccini sarà la protagonista assoluta della mostra Canterò soltanto il tempo, aperta al pubblico dal 18 aprile al 18 ottobre... Il lupo che ho in testa