Il Gruppo Resicar apre in città la nuova sede Changan

Il Gruppo Resicar ha inaugurato a Novara una nuova sede Changan in Corso Risorgimento 257. L'apertura permette di offrire nel territorio i modelli SUV Deepal S05 e S07. La sede si trova nel centro della città e rappresenta un punto di riferimento per la mobilità elettrica di nuova generazione. La presentazione degli autoveicoli è prevista nelle prossime settimane.

Novara fa un passo deciso verso la mobilità elettrica di nuova generazione: il Gruppo Resicar apre in città la nuova sede Changan in Corso Risorgimento 257, Novara – 28100, portando sul territorio i SUV come Deepal S05 e S07. Forte di oltre 35 anni di storia nel settore automotive e di una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Circolo Filatelico Numismatico Piacentino apre nuova sede nel centro storico della città**Il Circolo Filatelico Numismatico Piacentino, un’associazione storica e viva, apre nuova sede nel cuore del centro storico di Piacenza.