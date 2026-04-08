A Carsoli, settimane fa, una coppia ha vissuto una vicenda che ha attirato molta attenzione. Un uomo aveva regalato alla compagna un biglietto da gioco da 500 mila euro, ma successivamente non l’ha più ripreso. Tuttavia, si è scoperto che il biglietto non aveva alcun valore e quindi la vincita promessa si è rivelata inesistente. La vicenda ha provocato tensioni tra i due e ha attirato l’interesse di chi seguiva il caso.

Tanto rumore (e una coppia spezzata) per nulla. A Carsoli, qualche settimana fa, un gratta e vinci apparentemente vincente, regalato da un uomo alla sua compagna e mai più restituito dalla donna, si è rivelato un abbaglio colossale: il biglietto della discordia era completamente privo di valore. Tutto ha inizio l’8 marzo scorso, quando un uomo decide di regalare alla compagna un tagliando per la Festa della Donna. Un gesto romantico che si trasforma rapidamente in incubo. Dopo aver grattato il biglietto insieme in un bar locale, la coppia è convinta di aver centrato il jackpot da 500mila euro. L’entusiasmo è alle stelle, partono i festeggiamenti improvvisati tra brindisi e congratulazioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il Gratta e vinci da 500mila euro non valeva nulla: il colpo di scena sul caso di Carsoli, dalla fuga alla verità

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Carsoli, regala alla fidanzata un Gratta e Vinci da 500mila euro e lei sparisce: presentato esposto in procuraUn operaio regala un gratta e vinci alla fidanzata e lei sparisce con la vincita di 500mila euro.

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Gratta e vinci da 500mila euro a Carsoli, lei scappa per non dividere la somma con il fidanzato. Ma il biglietto era perdenteSi chiude nel modo più inaspettato la vicenda che per settimane ha tenuto creato scompiglio tra la comunità di Carsoli. un piccolo comune della provincia dell'Aquila. Quello ... ilmessaggero.it

Scappa dal compagno per un Gratta e vinci, ma il biglietto era perdente #grattaevinci x.com

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