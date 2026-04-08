Il Grande Fratello Vip potrebbe allungarsi | finale rinviata?

L'edizione attuale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, potrebbe proseguire oltre le date inizialmente previste, con il finale che potrebbe essere spostato. Le registrazioni e le puntate sono state prolungate rispetto alla programmazione originale. La decisione di estendere il reality show non è ancora ufficiale, ma si parla di un possibile rinvio della conclusione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dagli organizzatori.

Il percorso dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi non si concluderà nei tempi inizialmente previsti. Il reality guidato da Ilary Blasi va infatti verso un’estensione della messa in onda, con Mediaset pronta a rivedere il calendario e ad aggiungere un’ulteriore settimana di programmazione. Di conseguenza, la finale slitterebbe ai primi di maggio, con la data del 5 ormai indicata come approdo conclusivo per l’edizione in corso. Una scelta che riflette valutazioni interne legate all’andamento degli ascolti e alla tenuta del format nel palinsesto. L’avvio di questa edizione non era stato particolarmente brillante, con ascolti sotto le aspettative e una partenza percepita come tiepida. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Grande Fratello Vip potrebbe allungarsi: finale rinviata? Grande Fratello Vip, il reality potrebbe tornare su Canale 5 con Selvaggia Lucarelli opinionistaCosa sappiamo sulla prossima edizione del Grande Fratello su Canale 5, che potrebbe tornare con una vecchia conoscenza alla conduzione e una nuova... Grande Fratello VIP, in arrivo la prima squalifica? Cosa potrebbe accadereGrande Fratello VIP, in arrivo la prima squalifica? Cos’è accaduto nella Casa più spiata d’Italia È bastata una frase a scatenare i social e i... Grande Fratello 2025: la peggiore finale della storia del reality Temi più discussi: Me lo sentivo, ho dato la mia visione, chi ha lasciato il Grande Fratello Vip ieri sera 7 aprile; Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di martedì 7 aprile; Grande Fratello VIP: Le donne della Casa contro Ibiza Video. Grande Fratello Vip, Ibiza Altea eliminata: sui social esplode la polemica, qualcosa non tornaIbiza Altea perde al televoto contro Antonella Elia e Marco Berry ma il pubblico del Grande Fratello Vip non è d’accordo. comingsoon.it Grande Fratello Vip di martedì 7 aprile: eliminati ed esiliati di ieri sera, tutte le nominationIbiza Altea è l’eliminata della puntata del Grande Fratello Vip di martedì 7 aprile. Ha perso contro Marco Berry al televoto. Esce dopo tre settimane dall’inizio del reality show condotto da Ilary ... fanpage.it La prima di ‘Belve’ vs il Grande Fratello Vip vs la replica del Commissario Montalbano Il dato degli ascolti è per molti versi sorprendente - facebook.com facebook #GrandeFratelloVip di martedì 7 aprile: eliminati ed esiliati di ieri sera, tutte le nomination x.com