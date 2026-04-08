Il governo prende tempo | domani sarà in Aula

Il governo ha annunciato che domani presenterà un’informativa in Parlamento, mentre gli esperti del Comitato tecnico sul gas stanno valutando varie misure di risposta. La discussione si concentra sulla gestione delle attuali questioni energetiche, con attenzione alle possibili strategie per affrontare le sfide imminenti. La seduta in Aula si preannuncia come un momento importante di confronto tra le forze politiche e gli esperti tecnici, senza ancora definire decisioni concrete.

Attesa per l’informativa dell’esecutivo in Parlamento. Gli esperti del Comitato tecnico sul gas studiano possibili contromisure. Sul tavolo la diminuzione dell’aria condizionata negli uffici statali e l’incremento di smart working e trasporto pubblico. L’informativa in Parlamento fissata per domani sarà un appuntamento di snodo per il governo. Nata per fare il punto dopo l’esito referendario e i cambi nel governo, ha ora un altro contenuto. Il conflitto iraniano, di cui non si vede una svolta, sta provocando una crisi energetica dagli esiti difficili da delineare soprattutto per un Paese come l’Italia fortemente dipendente per gli approvvigionamenti energetici dai Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il governo prende tempo: domani sarà in Aula Congedo obbligatorio di quattro mesi anche per i papà, la legge arriva in aula ma il governo Meloni prende tempoIl congedo paritario per madri e padri – con quattro mesi obbligatori anche per il papà di cui 10 giorni vincolati al periodo successivo alla... Sicurezza, emergenza a metà. Il governo prende tempoDiritti Piantedosi getta acqua sul fuoco dell’allarme che la stessa maggioranza ha evocato. À LA TABLE DES NAZIS : Quand le monde pactisait avec Hitler – Documentaire Histoire - 2KF