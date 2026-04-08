Il giovane Kostic continua a stupire in Serbia il Milan lo aspetta
Il giovane Kostic si sta facendo notare nel campionato serbo, attirando l'attenzione di diversi club europei. Il Milan sembra essere tra le società interessate e ha già messo in atto il primo passo per la prossima stagione. Al momento, si sa che si tratta del primo acquisto confermato, anche se il valore e l’impatto complessivo del trasferimento sono ancora da definire.
È stato il primo colpo di mercato per la prossima stagione: di sicuro sul piano temporale, mentre per quello dell’importanza si vedrà. Andrej Kostic è sbarcato nell’universo Milan una quindicina di giorni fa, durante la sosta per le nazionali: il tempo del comunicato ufficiale, delle foto di rito e di qualche chiacchiera utile a ravvivare le settimane di stop del campionato. Sa molto di Milan pur avendolo vissuto da lontano, la speranza è che si abitui in fretta al fatto che ora in tanti parleranno di lui. L’anno di nascita evoca dolci ricordi. Quando il 16 gennaio 2007, a Podgorica, Andrej Kostic veniva alla luce, il Milan stava preparando la clamorosa cavalcata che a fine stagione lo avrebbe incoronato re d’Europa. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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Brnovic: “Sono sicuro che prima o poi Kostic diventerà uno dei migliori centravanti d’Europa” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
Brnovic (ex allenatore di Kostic): «Andrej è un attaccante vero e un grande talento, ma deve ancora crescere. Spero che al Milan…» https://www.milanpress.it/brnovic-kostic-caratteristiche-futuro-milan/ - facebook.com facebook