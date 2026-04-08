Il giallo-protezioni l' avvocato federale la relazione della giudice Corsa mortale | tutto quello che non torna

Nel centro di Carmignano, lungo la strada che porta a Signa, si trova un murale con la scritta “A Gio”. La vicenda riguarda un procedimento legale che coinvolge un avvocato federale e una relazione della giudice, e si concentra su aspetti come le protezioni del giallo e una corsa che si è conclusa in modo tragico. La ricostruzione dei fatti e le testimonianze sono al centro delle indagini in corso.