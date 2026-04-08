Il giallo-protezioni l' avvocato federale la relazione della giudice Corsa mortale | tutto quello che non torna
Nel centro di Carmignano, lungo la strada che porta a Signa, si trova un murale con la scritta “A Gio”. La vicenda riguarda un procedimento legale che coinvolge un avvocato federale e una relazione della giudice, e si concentra su aspetti come le protezioni del giallo e una corsa che si è conclusa in modo tragico. La ricostruzione dei fatti e le testimonianze sono al centro delle indagini in corso.
Nel centro di Carmignano, prendendo la strada che conduce verso Signa, spicca un murale: accanto alla scritta “A Gio.”, c'è un giovane ciclista in maglia azzurra, che esulta al traguardo come gli era capitato di fare più volte in carriera. Quel “Gio” si chiamava Giovanni Iannelli ed era una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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