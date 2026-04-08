Un geologo ha segnalato il rischio di frane anche nel Foggiano, indicando le abbondanti piogge come causa principale. Le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione, anche se le condizioni climatiche, influenzate dai cambiamenti climatici, rendono difficile prevedere eventuali sviluppi. La presenza di terreni fragili e il continuo accumulo di acqua aumentano la preoccupazione per possibili eventi franosi nella regione.

Anche in Puglia sussiste un pericolo legato alle frane. Il monitoraggio è continuo, ma i cambiamenti climatici e le abbondanti piogge che ne derivano non lasciano intravedere scenari sereni. Il geologo Antonello Fiore, presidente nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea), spiega cosa è successo in Molise: «L’attivazione di una frana può avvenire per vari motivi, tra cui le precipitazioni intense degli ultimi giorni». Dottor Fiore, cos’è successo in Molise? «Le frane da un punto di vista geomorfologico si classificano per la velocità del movimento e per lo stato di attivazione. Quando una frana manifesta un movimento e viene registrato per vari motivi, diventa attiva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il geologo Antonello Fiore: «Frane, possibili casi anche nel Foggiano. La causa? La pioggia abbondante»

Crolli e frane bloccano la SP157: interruzione del traffico tra Longi e Frazzanò dopo l’abbondante pioggiaUna frana di dimensioni rilevanti ha interrotto il traffico sulla Strada Provinciale 157, nota anche come “Tortoriciana”, nel tratto che collega...

Meteo, in arrivo una serie di perturbazioni atlantiche in settimana: possibili piogge, rovesci e temporali anche nel FoggianoCon la totale assenza dell’anticiclone, anche nella nuova settimana rimarrà spalancata la porta dell’Atlantico, da cui transiterà un’ennesima serie...